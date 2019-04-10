Winstrike запустил программу поддержки игроков и стримеров Winsrtike BOX

Агентство Winstrike, входящее в одноименный холдинг, объявило о запуске программы Winstrike BOX, направленной на поддержку стримеров и геймеров. Успешные участники смогут получить комплекты оборудования от партнёров проекта, а также присоединятся к Winstrike Academy. Лучшие из них получат предложение о сотрудничестве по медийным проектам холдинга.



В проекте могут принять участие игроки и стримеры в CS:GO, Dota 2 и PUBG. В личном кабинете на FACEIT Hub стримеры и игроки будут выполнять челленджи и задания от спонсоров Winstrike BOX. Заработанную виртуальную валюту они смогут обменять на различные призы. Программа продлится шесть недель.

«Мы понимаем, как важно протягивать руку талантливым геймерам, предоставляя не только оборудование и материальное поощрение, но выстраивая вокруг необходимую инфраструктуру. Будь то сеть киберспортивных клубов, которую мы строим по всей России прямо сейчас, или же всё больше профессиональных и полупрофессиональных игроков, которым оказываем поддержку, в том числе в рамках новой программы Winstrike Academy — всё это, как мы надеемся, работает на повышение интереса к киберспорту как к стабильной среде для трудоустройства и развития», — объяснила в пресс-релизе Лина Комкова, генеральный директор Winstrike Agency.



В качестве партнёров проекта выступают LG Electronics, AXE, Logitech, Cooler Master и Рокетбанк. Остальные подробности о проекте можно узнать на сайте и в социальных сетях Winstrike BOX.

Холдинг Winstrike был открыт в октябре 2017 года. Сейчас в его состав входят киберспортивные команды в нескольких дисциплинах, сеть киберспортивных арен и рекламное агентство.