Gambit сыграет с Alliance в плей-офф OGA Dota Pit Minor 2019

Завершился групповой этап чемпионата OGA Dota Pit Minor 2019. По его результатам состоялся посев участников в первом раунде плей-офф. Gambit Esports сыграет с Alliance Majestic встретится с Ninjas in Pyjamas, EHOME с BOOM ID, а Royal Never Give Up сразится с Forward Gaming.

Итоги группового этапа

Распределение команд в плей-офф

Все участники начнут с верхней сетки и сыграют в формате до двух побед (best-of-three). Проигравшие опустятся в лузера, где все матчи, кроме малого финала пройдут до одной победы (best-of-one).

OGA Dota Pit Minor 2019 стал четвёртым майнором соревновательного сезона. Чемпионат проходит в Сплите (Хорватия). Призовой фонд турнира составляет $ 300 тыс. и 500 баллов DPC