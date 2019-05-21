Илья Lil Ильюк раскритиковал подбор игроков в матчмейкинге Dota 2

Игрок Winstrike Team по Dota 2 Илья Lil Ильюк пожаловался на подбор игроков в матчмейкинге Dota 2. Он заявил, что ему регулярно попадаются игроки на ключевых ролях с рейтингов 2 тыс. MMR из-за которых невозможно выиграть матч.

Аналитик и комментатор RuHub Ярослав NS Кузнецов поддержал киберспортсмена. Он предложил добавить в игру специальный фильтр для игроков на высоком рейтинге, который позволит подобрать товарищей по команде соответствующего уровня и дополнительными затратами по времени.

В начале мая на аналогичные проблемы пожаловался румынский игрок Александр ComeWithMe Красунеску. Он также заявил, что ему часто попадаются пользователи, которые намного ниже его по рейтингу. Также киберспортсмен заявил, что если игра продолжит развиваться в том же русле, то профессиональным игрокам не будет смысла тренироваться в матчмейкинге.