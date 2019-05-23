Отборочные EPICENTER Major посмотрели более 5,5 млн человек

Турнирный оператор Epic Esports Events опубликовал зрительскую статистику по квалификациям EPICENTER Major. Отборочные посмотрели более 5,5 млн уникальных зрителей, а общее количество просмотров превысило 15,4 млн.



Значительную часть аудитории составили русскоязычные зрители. Их число превысило 3 млн человек. Самым популярным матчем стал финал квалификаций в СНГ, где встретились Natus Vincere и Virtus.pro. За противостоянием одновременно следили более 177 тыс. зрителей.



EPICENTER Major станет последним чемпионатом рейтингового сезона Dota Pro Circuit. Он пройдёт с 22 по 30 июня в Москве на «ЦСКА-Арене». На стадионе сразятся 16 команд, которые будут бороться за призовой фонд в $ 1 млн и 15 тыс. баллов Dota Pro Circuit.