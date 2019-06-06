Канал Папича на Twitch заблокировали на неопределённый срок

Популярный стример Виталий Arthas Цаль получил очередную блокировку в стрим-сервисе Twitch. На этот раз запрет выдан на неопределённый срок. Причины бана не сообщаются.



Согласно заявлению, опубликованному в группе стримера во «ВКонтакте», поводом стали некие серьёзные нарушения правил Twitch. Детали не раскрываются. Цаль отметил, что продолжит стримить на YouTube, но не знает, насколько долго будет продолжать заниматься этим. Он заявил, что «уже давно готов заняться чем-то новым».



Это уже четвёртая блокировка стримера. После закрытия канала в марте Цаль временно переходил на платформу YouTube. После снятия запрета он снова вернулся на Twitch.