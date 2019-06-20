Dota Underlords вышла на Android и iOS

Компания Valve выпустила Dota Underlords на iOS и Android. Соответствующие приложения появились в цифровых магазинах Google и Apple. Также открытая бета-версия вышла в Steam.



Установочный файл для мобильных платформ можно скачать бесплатно. На Android он весит около 45 Мб. После этого необходимо обновить приложение. Патч потребует около 453 Мб трафика. На iOS стартовый файл весит 141 Мб.

Dota Underlords — это новая игра от Valve в стиле кастомной карты Dota Auto Chess для Dota 2. Она приобрела невероятную популярность после релиза в декабре 2018 года. За пять месяцев её скачали более 8 млн раз.