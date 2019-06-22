Себастьян Ceb Дебс: я всё еще играю в «доту» благодаря нашим ребятам

В преддверии выступления на EPICENTER Major 2019 игрок команды OG по Dota 2 Себастьян Ceb Дебс дал интервью студии Maincast, в котором рассказал о текущем состоянии команды. Он заявил, что у состава уникальная «химия» вместе с Анатаном Ana Фамом.



«Мы играем иначе когда Ana с нами. Мы хорошо дополняем друг друга. Само собой он уникальный игрок, как и мы все. Еще он очень талантлив. За эти годы мы научились хорошо понимать друг друга, как в «Доте», так и в жизни. Мы знаем как помочь друг другу, как поддержать. Все дело в синергии. В этом плане наша команда особенная. Единственная причина, по которой я всё еще играю в «Доту» — это люди в нашей команде. Каждое утро я просыпаюсь с мыслью, что проведу еще один день играя с этими парнями. Это прекрасно. Если бы не они, то я бы сейчас уже не играл на профессиональной сцене», — рассказал Дебс.

Первые матчи EPICENTER Major 2019 с участием OG пройдут 23 июня. По итогам групповой стадии по две лучших команды каждой группы отправятся в верхнюю сетку плей-офф, а оставшиеся — в лузера. OG сыграет в одной группе с PSG.LGD, NiP и TNC Predator.