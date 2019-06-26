Владимир RodjER Никогосян: мы можем выиграть EPICENTER Major 2019

Игрок команды Virtus.pro по Dota 2 Владимир RodjER Никогосян рассказал о подготовке состава к турниру EPICENTER Major 2019. Он заявил, что они очень серьёзно подошли к тренировкам и готовы выиграть чемпионат.
«В этом сезоне EPICENTER Major — единственный турнир, к которому мы сильно подготовились. Три недели жёстко тренировались. Лично я чувствую, что мы сейчас хорошо играем. Если не будем допускать грубые ошибки на драфтах, то можем спокойно выиграть турнир», — рассказал Никогосян в интервью журналистке VP Марии Ермолиной.
Virtus.pro уступила Team Liquid в полуфинале верхней сетки чемпионата со счётом 1:2. После этого команда упала в нижнюю сетку, где встретится с одним из четвёрки RNG, Alliance, Gambit Esports и NiP. Матч состоится 29 июня, начало — в 15:00 мск.
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