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Названа дата выхода нового обновления GTA V

Названа дата выхода нового обновления GTA V
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Rockstar выпустила на своём канале трейлер обновления The Diamond Casino & Resort, которое будет добавлено в GTA V Online уже во вторник, 23 июля.

В обновлении игроки смогут попробовать свои силы в нескольких карточных играх, а также попытать удачу на автоматах и ставках. Кроме того, на верхних этажах казино можно будет купить апартаменты.

The Diamond Casino также добавит в онлайн-часть GTA V несколько новых кооперативных миссий.

Видео можно посмотреть на канале Rockstar Games в YouTube.

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