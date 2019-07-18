Названа дата выхода нового обновления GTA V

Компания Rockstar выпустила на своём канале трейлер обновления The Diamond Casino & Resort, которое будет добавлено в GTA V Online уже во вторник, 23 июля.



В обновлении игроки смогут попробовать свои силы в нескольких карточных играх, а также попытать удачу на автоматах и ставках. Кроме того, на верхних этажах казино можно будет купить апартаменты.



The Diamond Casino также добавит в онлайн-часть GTA V несколько новых кооперативных миссий.

Видео можно посмотреть на канале Rockstar Games в YouTube.

