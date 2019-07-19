В Dota Underlords добавили масштабное обновление
Клиенты игры Dota Underlords на всех платформах готовы к глобальному обновлению, анонсированному два дня назад. Изменения середины сезона позволяют улучшить производительность и исправляют баланс игры.
В частности, теперь бой продолжается до окончания действия всех способностей, а призванные существа больше не могут стать целью заклинаний. Кроме того, в Dota Underlords появятся новое поле и несколько информационных разделов.
Изменения коснулись большинства альянсов и героев и вступили в действие уже сегодня. Полный текст обновления доступен на официальном сайте игры.
- 19 июля 2019
-
20:51
-
14:31
-
13:49
- 18 июля 2019
-
20:54
-
18:07
-
17:02
-
16:38
-
14:26
- 17 июля 2019
-
18:33
-
17:44
-
17:38
-
16:04
-
15:32
-
13:43
- 16 июля 2019
-
19:00
-
17:23
- 15 июля 2019
-
11:09
- 14 июля 2019
-
19:44
-
18:57
-
15:50
- 13 июля 2019
-
22:35
-
19:43
-
14:11
-
11:25
-
11:03
- 12 июля 2019
-
23:36
-
17:00
-
14:30
- 11 июля 2019
-
15:11
-
13:41
- 10 июля 2019
-
23:15
-
21:32
-
19:33
-
19:02
-
17:36
Партнерский контент