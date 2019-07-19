В Dota Underlords добавили масштабное обновление

Клиенты игры Dota Underlords на всех платформах готовы к глобальному обновлению, анонсированному два дня назад. Изменения середины сезона позволяют улучшить производительность и исправляют баланс игры.



В частности, теперь бой продолжается до окончания действия всех способностей, а призванные существа больше не могут стать целью заклинаний. Кроме того, в Dota Underlords появятся новое поле и несколько информационных разделов.



Изменения коснулись большинства альянсов и героев и вступили в действие уже сегодня. Полный текст обновления доступен на официальном сайте игры.