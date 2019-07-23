Стал известен полный список участников BLAST Pro Series по CS:GO в Москве
Организаторы турнира BLAST Pro Series: Moscow объявили последнюю команду, приглашённую на турнир. В столицу России приедет французская пятёрка Team Vitality, занимающая второе место в мировом рейтинге HLTV.
Ранее стало известно, что участие в турнире примут NAVI, MiBR, ENCE Esports и Ninjas in Pyjamas. Последняя команда определится 13 сентября – слот разыграют два победителя СНГ-отборочных.
Турнир BLAST Pro Series: Moscow пройдёт в столице 13-14 сентября в комплексе «ВТБ Арена». Шесть команд разыграют призовой фонд в $ 250 тыс. и рейтинговые очки в глобальном зачёте серии BLAST.
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