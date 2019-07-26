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Российская команда forZe вышла в финал CIS Minor

Российская команда forZe вышла в финал CIS Minor
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Команда forZe по дисциплине CS:GO вышла в финал регионального майнор-турнира, который определит участников чемпионата мира Starladder Berlin Major.

В полуфинале forZe оказалась в двух сетах сильнее Team Spirit – 16:12, 19:16. Завтра команда сыграет в матче за первое место с победителем второго полуфинала между DreamEaters и Syman.

Starladder Major пройдёт с 23 августа по 8 сентября, призовой фонд турнира составит миллион долларов. Участие в нём примут две лучшие команды CIS Minor Championship, ещё одна сыграет в стыковом турнире.

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