Финалисты The International 2019 покинули Team Liquid

Киберспортивный клуб Team Liquid остаётся без состава по дисциплине Dota 2. Игроки команды приняли решение покинуть организацию, но могут продолжить выступления вместе уже под другим названием. Сейчас пятёрка ищет новый клуб.

В то же время Team Liquid надеется в скором времени собрать новый ростер по Dota 2, который должен «продолжить традиции прошлого состава». По слухам, старая пятёрка, хотя и показывала высокие результаты, требовала слишком больших расходов.

Последний состав Team Liquid выиграл чемпионат мира The International 2017, China Dota2 Supermajor, MDL Macau и ряд других турниров. На прошедшем в августе The International 2019 команда заняла второе место.