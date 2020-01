Российская команда Team Spirit уступила в первом матче WePlay! Minor

Российская команда Team Spirit проиграла первый матч в рамках WePlay! Minor по Dota 2 в Буковеле. Матч группы А против Royal Never Give Up завершился со счётом 2:0 в пользу китайского коллектива. В параллельной встрече филиппинская Geek Fam с аналогичным результатом одолела Ninjas in Pyjamas из США.



Следующую игру Team Spirit проведут против Ninjas in Pyjamas завтра, 10 января. Начало — в 11:00 мск. В случае поражения российская команда покинет турнир, заняв на WePlay! Bukovel Minor последнее место.



WePlay! Bukovel Minor — третий чемпионат профессионального сезона-2019/2020 по Dota 2. Ивент пройдёт с 9 по 12 января на украинском курорте Буковель, победитель получит путёвку на мэйджор в Лейпциг. Наш регион представляют Gambit Esports и Team Spirit.

