Поступил в продажу новый выпуск Magic: The Gathering

Сегодня, 24 января, стало известно, что поступил в продажу новый выпуск коллекционной карточной игры Magic: The Gathering под названием «Терос: За Порогом Смерти». Также набор уже доступен в цифровой версии игры MTG Arena, которая доступна на ПК. Игроки смогут получить три тематических бустера по промокоду PlayTheros.

В новом выпуске игроки перенесутся в Терос — мир легендарных героев и грозных богов, вдохновленный античными мифами о загробном мире. Сюжет выпуска будет построен вокруг противостояния героев Элспет и Ашиок.



Игровой клиент MTG Arena доступен для загрузки с официального сайта, а также на странице игры в Epic Games Store. «Терос: За Порогом Смерти» можно также будет оценить на мероприятиях серии Friday Night Magic.