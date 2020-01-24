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Поступил в продажу новый выпуск Magic: The Gathering

Поступил в продажу новый выпуск Magic: The Gatheri
Поступил в продажу новый выпуск Magic: The Gathering
Киберспорт / Другие игры 0

Сегодня, 24 января, стало известно, что поступил в продажу новый выпуск коллекционной карточной игры Magic: The Gathering под названием «Терос: За Порогом Смерти». Также набор уже доступен в цифровой версии игры MTG Arena, которая доступна на ПК. Игроки смогут получить три тематических бустера по промокоду PlayTheros.

В новом выпуске игроки перенесутся в Терос — мир легендарных героев и грозных богов, вдохновленный античными мифами о загробном мире. Сюжет выпуска будет построен вокруг противостояния героев Элспет и Ашиок.

Игровой клиент MTG Arena доступен для загрузки с официального сайта, а также на странице игры в Epic Games Store. «Терос: За Порогом Смерти» можно также будет оценить на мероприятиях серии Friday Night Magic.

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