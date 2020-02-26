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Со следующего сезона в Dota 2 введут новую систему с региональными лигами

Со следующего сезона в Dota 2 введут новую систему
Со следующего сезона в Dota 2 введут новую систему с региональными лигами
Киберспорт / Dota 2 0

Следующий профессиональный сезон по дисциплине Dota 2 пройдёт в обновлённом формате. По информации официального сайта игры, вместо пяти мэйджоров будет проведено всего три, а квалификации заменят полноценные региональные лиги.

Каждая из шести региональных лиг будет состоять из двух дивизионов. В верхнем команды будут бороться за места на мэйджорах и очки мирового рейтинга Dota Pro Circuit, коллективы второго эшелона будут вести борьбу за места в топ-дивизионе. В каждый дивизион пройдёт по восемь команд, которые разыграют круговой турнир.

12 лучших команд по итогам трёх циклов (октябрь-декабрь, январь-март, апрель-июнь) получат возможность сыграть на чемпионате мира The International 2021, ещё по одному участнику из каждого региона пройдут через квалификации. При этом открытые отборочные будут отменены.

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