Со следующего сезона в Dota 2 введут новую систему с региональными лигами

Следующий профессиональный сезон по дисциплине Dota 2 пройдёт в обновлённом формате. По информации официального сайта игры, вместо пяти мэйджоров будет проведено всего три, а квалификации заменят полноценные региональные лиги.



Каждая из шести региональных лиг будет состоять из двух дивизионов. В верхнем команды будут бороться за места на мэйджорах и очки мирового рейтинга Dota Pro Circuit, коллективы второго эшелона будут вести борьбу за места в топ-дивизионе. В каждый дивизион пройдёт по восемь команд, которые разыграют круговой турнир.



12 лучших команд по итогам трёх циклов (октябрь-декабрь, январь-март, апрель-июнь) получат возможность сыграть на чемпионате мира The International 2021, ещё по одному участнику из каждого региона пройдут через квалификации. При этом открытые отборочные будут отменены.