Стример Ninja поддержал деньгами геймера, который лишился работы из-за коронавируса

Один из самых известных стримеров современности Тайлер Ninja Блевинс совершил добрый поступок, подав хороший пример своим подписчикам — он поддержал деньгами игрока, который лишился работы из-за эпидемии коронавируса.

Произошло это во время игры в Valorant. Ninja попался в одной команде с двумя случайными игроками. Когда один из тиммейтов стримера умер, то Тайлер сказал, чтобы он сменил свои наушники: «Как ты не услышал, что враг был у тебя сзади», — сказал стример. Ответ игрока его ошеломил: «Да я бедный, братан. Я не могу позволить поменять себе наушники, потому что я лишился работы из-за этого коронавируса», — заявил игрок.

Тайлер Ninja Блевинс

После этого стример сказал, чтобы игрок прислал ему свои данные PayPal после игры, чтобы он смог себе купить новые наушники. Ninja сдержал обещание и отправил деньги. Сколько именно — неизвестно. Но это и не так важно. Важен сам поступок, который, без сомнения, достоин уважения.