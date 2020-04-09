Стример Ninja поддержал деньгами геймера, который лишился работы из-за коронавируса

Один из самых известных стримеров современности Тайлер Ninja Блевинс совершил добрый поступок, подав хороший пример своим подписчикам — он поддержал деньгами игрока, который лишился работы из-за эпидемии коронавируса.
Произошло это во время игры в Valorant. Ninja попался в одной команде с двумя случайными игроками. Когда один из тиммейтов стримера умер, то Тайлер сказал, чтобы он сменил свои наушники: «Как ты не услышал, что враг был у тебя сзади», — сказал стример. Ответ игрока его ошеломил: «Да я бедный, братан. Я не могу позволить поменять себе наушники, потому что я лишился работы из-за этого коронавируса», — заявил игрок.
Тайлер Ninja Блевинс
После этого стример сказал, чтобы игрок прислал ему свои данные PayPal после игры, чтобы он смог себе купить новые наушники. Ninja сдержал обещание и отправил деньги. Сколько именно — неизвестно. Но это и не так важно. Важен сам поступок, который, без сомнения, достоин уважения.
- 9 апреля 2020
-
02:14
-
01:17
- 8 апреля 2020
-
23:56
-
22:45
-
19:49
-
15:24
-
14:57
-
14:38
-
14:35
-
13:22
-
11:47
-
10:07
-
09:33
-
01:04
-
00:36
-
00:10
- 7 апреля 2020
-
19:13
-
19:03
-
15:34
-
14:22
-
13:54
-
12:32
-
12:30
-
11:34
-
11:19
-
03:29
-
00:00
- 6 апреля 2020
-
23:42
-
22:54
-
19:54
-
17:49
-
16:22
-
15:49
-
14:01
-
12:26