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Стример Ninja поддержал деньгами геймера, который лишился работы из-за коронавируса

Стример Ninja поддержал деньгами геймера, который лишился работы из-за коронавируса
Киберспорт / Другие игры 0

Один из самых известных стримеров современности Тайлер Ninja Блевинс совершил добрый поступок, подав хороший пример своим подписчикам — он поддержал деньгами игрока, который лишился работы из-за эпидемии коронавируса.

Произошло это во время игры в Valorant. Ninja попался в одной команде с двумя случайными игроками. Когда один из тиммейтов стримера умер, то Тайлер сказал, чтобы он сменил свои наушники: «Как ты не услышал, что враг был у тебя сзади», — сказал стример. Ответ игрока его ошеломил: «Да я бедный, братан. Я не могу позволить поменять себе наушники, потому что я лишился работы из-за этого коронавируса», — заявил игрок.

Тайлер Ninja Блевинс

Тайлер Ninja Блевинс

После этого стример сказал, чтобы игрок прислал ему свои данные PayPal после игры, чтобы он смог себе купить новые наушники. Ninja сдержал обещание и отправил деньги. Сколько именно — неизвестно. Но это и не так важно. Важен сам поступок, который, без сомнения, достоин уважения.

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