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Футболист сборной России Денис Черышев прошёл Days Gone на карантине

Футболист сборной России Денис Черышев прошёл Days Gone на карантине
Киберспорт / Другие игры 0

Полузащитник «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев прошёл игру Days Gone во время карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Я не особенно люблю компьютерные игры, быстро устаю. Недавно прошёл игрушку «Жизнь после» – она про апокалипсис и выживание в мире зомби. Пока больше играть не тянет», — приводятся слова Черышева в паблике сборной России по футболу в социальной сети «ВКонтакте».

Days Gone — экшен от третьего лица с открытым миром, в котором главный герой должен выжить во время зомби-апокалипсиса.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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