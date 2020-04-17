Опубликована подборка забавных моментов из Call Of Duty: Warzone. Видео
В интернете появилось видео, в котором можно посмотреть забавные моменты из игры Call Of Duty: Warzone.
Права на видео принадлежат Activision. Посмотреть видео можно в YouTube-канале GameSprout.
Call of Duty: Warzone – условно-бесплатная массовая многопользовательская арена в сеттинге Modern Warfare. Игра объединяет элементы Modern Warfare 2019 и классической трилогии, а также легко узнаваемые локации и разнообразные отсылки, сгруппированные на огромной карте вымышленного города Верданска из вымышленной страны Кастовии.
Напомним, ранее стало известно, что в Call of Duty: Warzone за две недели забанили 20 тыс. читеров. Всего с момента релиза, который состоялся в середине марта, забанили более 70 тыс. читеров.
В Call of Duty: Warzone за две недели забанили 20 тыс. читеров
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