В Call of Duty: Warzone за две недели забанили 20 тыс. читеров

С момента релиза в Call of Duty: Warzone заблокировали более 70 тыс. читеров, из них 20 тыс. — за последние две недели. Об этом сообщает Infinity Ward, которая опубликовала соответствующее сообщение в своём «твиттере».

Ранее Infinity Ward отчиталась о 50 тыс. перманентных банах в период с 20 марта по 1 апреля. Представили студии пообещали совершенствовать систему репортов и методы борьбы с недобросовестными пользователям, а также заявили о нулевой терпимости к читерам.

10 апреля количество пользователей, которые сыграли в «королевскую битву» Call of Duty: Warzone, превысило 50 млн человек. Релиз Call of Duty: Warzone состоялся 10 марта. Игра в жанре Battle Royale доступна пользователям ПК, PlayStation 4 и Xbox One.