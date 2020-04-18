Игрок провёл в World of Tanks больше 250 000 боёв. Сообщество игры считает, что это бот

World of Tanks в августе исполняется десять лет: за это время игроки отыграли тысячи боёв. Но разве можно кого-то удивить количеством боёв? Оказывается, можно. Игрок под никнеймом sashapobedit наиграл за это время 250 000 боёв. Чтобы понимать масштаб этого достижения: он провёл в общей сложности 1 041 суток в игре. Это почти три года.
Аккаунт игрока был зарегистрирован спустя 1,5 года после выхода игры. Сообщество World of Tanks сомневается в том, что игрок способен наиграть такое количество боёв. В этом случае он должен был проводить в игре каждый день как минимум по 77 боёв.
Статистика игрока sashapobedit
Фото: worldoftanks.ru
Статистика игрока не впечатляет: 46 процентов выигранных боёв, 325 среднего урона и общий рейтинг в 2 734 очков. Поэтому многие сошлись во мнении, что на этом аккаунте играет не человек, а бот — программа, совершающая действия в игре без присутствия самого игрока.
На втором месте расположился игрок с никнеймом Lestatos. Он наиграл за десять лет 229 000 боёв. В отличие от лидера, его статистические показатели нестыдно показать публике: 51 процент выигранных боёв, 1 345 среднего урона и общий рейтинг в 7 242 очков.
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