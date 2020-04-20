Бернат показал свою команду в FIFA Ultimate Team — с Пеле, Зиданом и собой

Защитник «ПСЖ» Хуан Бернат проводит время на карантине, как и многие профессиональные футболисты, за игрой в FIFA Ultimate Team. Один из игроков запечатлел его состав, когда попался против него на турнире FUT Champions Weekend League.
Команда Берната называется «Джокер» и имеет общий рейтинг 93. Полузащита в этом составе состоит из одних лишь икон, в то время как атака построена вокруг 96-рейтингового Лионеля Месси. Есть в этой команде Зидан, Паоло Мальдини и даже персонализированная карточка Берната с рейтингом 99. На позиции вратаря играет Алиссон Беккер с рейтингом 97.
Футболистом с самым низким рейтингом в этом составе является Кайл Уокер: его карточка имеет рейтинг 87. Неймар — единственный представитель «ПСЖ» в команде, кроме самого Берната.
Состав Хуана Берната в FUT
Фото: Форум reddit
- 20 апреля 2020
-
18:19
-
12:55
-
11:57
-
01:35
-
00:28
-
00:00
- 19 апреля 2020
-
23:51
-
12:54
-
10:21
- 18 апреля 2020
-
22:16
-
20:44
-
20:27
-
19:00
-
18:07
-
16:36
-
15:13
-
14:57
-
04:12
-
03:53
-
03:47
-
03:13
-
02:37
-
02:06
- 17 апреля 2020
-
22:12
-
17:18
-
14:17
-
12:18
-
08:36
-
05:21
-
04:17
-
03:38
-
02:57
- 16 апреля 2020
-
22:55
-
22:18
-
21:29