Бернат показал свою команду в FIFA Ultimate Team — с Пеле, Зиданом и собой

Защитник «ПСЖ» Хуан Бернат проводит время на карантине, как и многие профессиональные футболисты, за игрой в FIFA Ultimate Team. Один из игроков запечатлел его состав, когда попался против него на турнире FUT Champions Weekend League.

Команда Берната называется «Джокер» и имеет общий рейтинг 93. Полузащита в этом составе состоит из одних лишь икон, в то время как атака построена вокруг 96-рейтингового Лионеля Месси. Есть в этой команде Зидан, Паоло Мальдини и даже персонализированная карточка Берната с рейтингом 99. На позиции вратаря играет Алиссон Беккер с рейтингом 97.

Футболистом с самым низким рейтингом в этом составе является Кайл Уокер: его карточка имеет рейтинг 87. Неймар — единственный представитель «ПСЖ» в команде, кроме самого Берната.