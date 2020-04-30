Источник: презентация PlayStation 5 запланирована на 4 июня

Журналист Джеффри Грабб сообщил, что в настоящий момент планируется провести презентацию Sony PlayStation 5 4 июня. Информацией об этом Грабб поделился на форуме ResetEra.
Ранее появилась информация, что консоли PlayStation 5 и Xbox Series X будут представлены уже в мае из-за отмены крупнейшей игровой выставки Electronic Entertainment Expo (E3). Об этом сообщал аналитик Niko Partners Дэниэл Ахмад, после чего информация была подтверждена источниками Video Games Chronicle.
Релиз PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года. Sony уже публиковала сообщение, согласно которому релиз консоли не должен быть затронут коронавирусом и она появится в продаже во время рождественских праздников. Контроллер новой PlayStation, DualSense, был представлен 8 апреля.
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