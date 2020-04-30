Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Источник: презентация PlayStation 5 запланирована на 4 июня

Источник: презентация PlayStation 5 запланирована на 4 июня
Киберспорт / Другие игры 0

Журналист Джеффри Грабб сообщил, что в настоящий момент планируется провести презентацию Sony PlayStation 5 4 июня. Информацией об этом Грабб поделился на форуме ResetEra.

Ранее появилась информация, что консоли PlayStation 5 и Xbox Series X будут представлены уже в мае из-за отмены крупнейшей игровой выставки Electronic Entertainment Expo (E3). Об этом сообщал аналитик Niko Partners Дэниэл Ахмад, после чего информация была подтверждена источниками Video Games Chronicle.

Релиз PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года. Sony уже публиковала сообщение, согласно которому релиз консоли не должен быть затронут коронавирусом и она появится в продаже во время рождественских праздников. Контроллер новой PlayStation, DualSense, был представлен 8 апреля.

Коронавирус не повлияет на релиз PlayStation 5. Консоль выйдет в срок
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020