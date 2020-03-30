Коронавирус не повлияет на релиз PlayStation 5. Консоль выйдет в срок

Sony успокоила игроков и сообщила, что релиз PlayStation 5 не должен быть затронут коронавирусом и консоль выйдет во время рождественских праздников.
Коронавирус не должен повлиять и на релиз больших эксклюзивов для PlayStation 4 — The Last of Us: Part 2 и Ghost of Tsushima. Игры должны выйти в мае и июне соответственно.
Но зато коронавирус скажется на самой компании. Sony заявила, что по сравнению с февралём этого года она потеряет примерно 370 миллионов долларов. Большинство её офисов закрыто, а сотрудникам приходится работать из дома.
Тем не менее, релиз PlayStation 5 более важен для компании, чем релиз отдельно взятой игры, потому что Sony предстоит конкурировать с Xbox Series X. Тем более, что Microsoft также пока не планирует переносить релиз своей консоли.
Sony выпустила PlayStation 2 примерно за год до выхода оригинальной Xbox, а Microsoft запустила Xbox 360 за год до PlayStation 3. PlayStation 4 и Xbox One вышли примерно в одно время.
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