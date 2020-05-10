В World of Warships прошёл Парад Победы. Ролик собрал свыше 400 тыс. просмотров

Настоящий Парад Победы был перенесён из-за эпидемии коронавируса, но разработчики World of Warships выкрутились из ситуации и представили свою версию победоносного шествия.
В виртуальной версии Парада Победы приняли участие линкоры, эсминцы и крейсеры Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Парад прошёл в городе-герое Ленинграде первой половины 60-х годов.
«Современные реалии значительно повлияли на наш образ жизни, когда на государственном уровне перенесены все массовые мероприятия, запланированные в ознаменование 75-летия Великой Победы. Весь мир переходит в онлайн, и мы под эгидой #остаёмсядома представили новый формат празднования Дня Победы – парад World of Warships. Мы надеемся, что это позволит нам не только рассказать о неоценимом вкладе военно-морского флота в достижение Великой Победы, но и достучаться до сердец сотен тысяч людей, кому не безразлична история и мирное будущее на нашей планете», — говорится в пресс-релизе.
Видео с виртуальным Парадом Победы собрало на YouTube свыше 400 тыс. просмотров.
Ролик опубликован на официальном YouTube-канале World of Warships.
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