Игрок в CS:GO выдавал себя за женщину, чтобы принять участие в женском турнире

Во время женского турнира по Counter-Strike: Global Offensive – Lenovo Legion of Valkyrie – произошла неординарная ситуация. Одним из участников турнира оказался мужчина. Организаторы турнира вовремя заподозрили игрока в обмане.

Турнир проходил в онлайне. Организаторы предполагали, что некоторые игроки попытаются обмануть их. Во избежание этого участников попросили включить веб-камеры. Мошенник надел парик, очки и маску. Маска как раз и выдала его.

Какой бы глупой ни казалась эта попытка обмана, трудно не согласиться с тем, что игрок грамотно изменил свою настоящую внешность. Вероятно, если бы не проницательность организаторов чемпионата, обман так и не был бы раскрыт.