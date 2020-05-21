Игрок в CS:GO выдавал себя за женщину, чтобы принять участие в женском турнире
Во время женского турнира по Counter-Strike: Global Offensive – Lenovo Legion of Valkyrie – произошла неординарная ситуация. Одним из участников турнира оказался мужчина. Организаторы турнира вовремя заподозрили игрока в обмане.
Турнир проходил в онлайне. Организаторы предполагали, что некоторые игроки попытаются обмануть их. Во избежание этого участников попросили включить веб-камеры. Мошенник надел парик, очки и маску. Маска как раз и выдала его.
Какой бы глупой ни казалась эта попытка обмана, трудно не согласиться с тем, что игрок грамотно изменил свою настоящую внешность. Вероятно, если бы не проницательность организаторов чемпионата, обман так и не был бы раскрыт.
- 21 мая 2020
-
11:32
-
11:20
-
11:10
- 20 мая 2020
-
22:59
-
22:40
-
19:20
-
17:31
-
16:53
-
13:36
-
12:41
-
11:37
-
11:34
-
10:58
-
06:37
- 19 мая 2020
-
21:34
-
19:56
-
18:37
-
17:46
-
15:18
-
14:42
-
13:24
-
11:52
-
11:30
-
11:17
-
10:56
- 18 мая 2020
-
23:57
-
23:17
-
21:46
-
20:15
-
17:45
-
17:15
-
16:56
-
15:56
-
15:22
-
13:02
Партнерский контент