Известные российские спортсмены выступят в киберспортивном турнире по CS:GO

Чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный, чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков и другие известные спортсмены выступят в киберспортивном турнире по Counter-Strike: Global Offensive. Турнир пройдёт с 30 мая по 3 июня на платформе компьютерных игр «Московский киберспорт».

Помимо Нагорного и Шубенкова в турнире примут участие такие известные спортсмены, как гимнаст Эмин Гарибов, фигуристы Никита Кацалапов и Владимир Морозов, саночник Роман Репилов.

«30 мая — 1 июня будут выделены на групповые сражения популярной игровой системе GSL. 2 июня состоится плей-офф на выбывание, а 3 июня — гранд-финал, который определит лучшую звёздную команду. Каждый матч будет сопровождаться онлайн-трансляцией на официальном twitch-канале «Московского киберспорта», — отмечается в пресс-релизе.