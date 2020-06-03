Папич: мог вернуться в Dota 2, если бы убрали систему порядочности

Стример Виталий Arthas Цаль рассказал, при каких обстоятельствах может вернуться в Dota 2.

«Я не вернусь в доту, она совершенно мне не интересна, я много раз повторял это на своих стримах. Единственный вариант, при котором я мог бы вернуться, – если бы убрали систему порядочности. Ещё меня очень бесили баны в All Pick. Из-за системы порядочности я не мог бы играть серьёзно, потому что меня бы репортили. Как и никогда не мог, когда стримил», — приводит слова Папич Sports.ru.

Также стример оценил аркану на Wraith King в Battle Pass к The International 2020 по Dota 2.

«По большому счёту Аркана на WK – это ремастер оригинальной модельки Скелета 8-летней давности. Я ни капли не впечатлён, ничего такого», – сказал Папич.