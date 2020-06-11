Amazon опровергла информацию о стоимости PlayStation 5

Сотрудники Amazon прокомментировали IGN информацию об утечке цены на PlayStation 5. Напомним, на британском сайте Amazon была опубликована цена новой консоли PlayStation 5. Она составила £ 599 (около $ 760, более 52 тыс. рублей).

Выяснилось, что это была ошибка. Ничего общего с планами Sony эта информация не имеет.

Презентация PlayStation 5 состоится сегодня, 11 июня. Начало мероприятия запланировано на 23:00 мск. Посмотреть презентацию можно на официальном канале PlayStation в YouTube и Twitch. Стрим будет транслироваться в записи, в качестве 1080p и при 30 кадрах.

Ранее разработчики поделились техническими характеристиками новой консоли. Она имеет 8-ядерный процессор AMD Ryzen™ «Zen 2» с частотой 3,5 ГГц. Графический процессор выдаёт 10,3 терафлопс (величина, используемая для измерения производительности компьютеров, показывающая, сколько операций с плавающей запятой в секунду выполняет данная вычислительная система) и выполнен на базе AMD Radeon™ RDNA 2 с переменной частотой до 2,23 ГГц. На новой консоли будет установлено 16 Гбайт оперативной памяти GDDR6, 825 Гбайт памяти SSD формата NVME на скорости от 5,5 до 9 Гбайт/с, дисковод 4К UHD Blu-Ray до 100 Гбайт/с.