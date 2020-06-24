Разработчик раскрыл некоторые подробности Mafia: Definitive Edition

Разработчики игры Mafia: Definitive Edition раскрыли новые подробности о долгожданной игре.

Как сообщил разработчик, над проектом он начал трудиться ещё полтора года назад. Главным изменением по сравнению с классической Mafia станут кат-сцены. Они будут более детальными и кинематографическими.

Также авторы дополнят и улучшат миссии игры. Кроме того некоторых персонажей обещают полностью переработать.

Также в игре появится новая регулировка сложности, система укрытий. Отметим и два вида управления транспортом.

Улучшена не только графика. Большинство сцен показано с других ракурсов и иначе скадрировано, переработан внешний вид героев и некоторые кат-сцены. Создатели тайтла перерисовали все ассеты и сняли новые сюжетные вставки, а также расширили сценарий. Поменялась и озвучка. Разработчики обещают, что в ремейке Лост-Хэвен станет больше, появятся мотоциклы как новый вид техники, будут добавлены коллекционные предметы и многое другое.

Релиз ремейка Mafia должен состояться 28 августа. Игра выйдет на ПК, PS4 и Xbox One.