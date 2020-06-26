RTX 2080 Ti не потянула Cyberpunk 2077 в 1080p с трассировкой лучей

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti с включенной трассировкой лучей не смогла показать честное разрешение 1920 на 1080 пикселей во время прохождения демо. Об этом сообщает немецкое издание PC Games Hardware.
Демонстрационный стенд Alienware, в которой была установлена 2080 Ti, не смог удержать стабильное разрешение 1080p. Видеокарта использовала DLSS — систему для увеличения разрешения с помощью нейросетей. Отмечается, что CDPR внедрит обновленную DLSS 2.0 в игру, а также оптимизирует работу трассировки лучей.
Изначально Cyberpunk 2077 планировалось выпустить 16 апреля 2020 года. Но потом релиз перенесли на 17 сентября, а на прошлой неделе стало известно, что выход самой ожидаемой игры отложен ещё на два месяца, до 19 ноября 2020 года. Разработчики объяснили задержки тем, что не успевают закончить проект в срок и просто-напросто не хотят выпускать недоделанный продукт.
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