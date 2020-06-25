Вышел новый трейлер Cyberpunk 2077

Польская студия CD Project RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 с отрывками геймплея. Трейлер показали на презентации Cyberpunk 2077 Night City Wire, которая прошла 25 июня.

Первоначально задуманный разработчиками показ игры должен был пройти в формате конференции. Но из-за отмены E3 разработчики выпустят несколько эпизодов. Night City Wire — это первый из запланированных эпизодов. Его хронометраж составил примерно 25 минут.

Источник видео: YouTube-канал Cyberpunk 2077.

Изначально Cyberpunk 2077 планировалось выпустить 16 апреля 2020 года. Но потом релиз перенесли на 17 сентября, а на прошлой неделе стало известно, что выход самой ожидаемой игры отложен ещё на 2 месяца, до 19 ноября 2020 года. Разработчики объяснили задержки тем, что не успевают закончить проект в срок и просто-напросто не хотят выпускать недоделанный продукт.