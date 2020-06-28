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Авторы Call of Duty: Mobile анонсировали Metal Slug Code: J

Авторы Call of Duty: Mobile анонсировали Metal Slug Code: J
Киберспорт / Другие игры 0

Издательство SNK и команда TiMi Studios, принадлежащая корпорации Tencent, анонсировали новую мобильную игру Code: J, которая станет продолжением классической аркадной франшизы Metal Slug. Игра появится в 2020 году на мобильных устройствах с системами iOS и Android.

Над Metal Slug Code: J работает студия TiMi, известная в том числе по популярным играм Call of Duty: Mobile и Arena of Valor, а сейчас также трудятся над мобильной MOBA Pokémon Unite.

Судя по трейлеру, игровой процесс будет похож на тот, что известен по прошлым продуктам серии – классический шутер с массой перестрелок и уничтожением толп противников. Часть сражений герой проводит в боевой технике. Однако существенно изменится графика. Традиционное 2D заменено трёхмерным визуальным оформлением с сохранением стилистики серии.

Права на видео принадлежат «SNK CORPORATION». Видео можно посмотреть на канале snkGame в YouTube.

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