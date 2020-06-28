Авторы Call of Duty: Mobile анонсировали Metal Slug Code: J

Издательство SNK и команда TiMi Studios, принадлежащая корпорации Tencent, анонсировали новую мобильную игру Code: J, которая станет продолжением классической аркадной франшизы Metal Slug. Игра появится в 2020 году на мобильных устройствах с системами iOS и Android.
Над Metal Slug Code: J работает студия TiMi, известная в том числе по популярным играм Call of Duty: Mobile и Arena of Valor, а сейчас также трудятся над мобильной MOBA Pokémon Unite.
Судя по трейлеру, игровой процесс будет похож на тот, что известен по прошлым продуктам серии – классический шутер с массой перестрелок и уничтожением толп противников. Часть сражений герой проводит в боевой технике. Однако существенно изменится графика. Традиционное 2D заменено трёхмерным визуальным оформлением с сохранением стилистики серии.
Права на видео принадлежат «SNK CORPORATION». Видео можно посмотреть на канале snkGame в YouTube.
- 28 июня 2020
-
18:57
-
15:17
-
12:24
- 27 июня 2020
-
22:54
-
21:18
-
16:38
-
15:44
-
13:06
-
11:39
-
10:40
-
03:06
-
00:23
- 26 июня 2020
-
22:54
-
16:43
-
16:42
-
16:38
-
16:30
-
15:13
-
14:35
-
14:08
-
13:09
-
12:33
-
12:16
-
11:30
-
11:19
-
11:11
-
09:39
- 25 июня 2020
-
23:58
-
22:17
-
21:29
-
21:07
-
19:32
-
19:07
-
17:49
-
16:41