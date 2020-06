В Dota 2 вышел патч 7.27. Добавлены два новых предмета, изменены игровые режимы

Вышел патч 7.27 для Dota 2. В нём переработаны режимы All Pick и Captains Mode, добавлены новые предметы, а также изменено большинство присутствовавших в игре айтемов.

Общие изменения:

Базовый опыт за убийство героя увеличен с 40 до 100.

Базовое золото за добивание героя увеличено с (99 + 7,2 * уровень) до (120 + 8 * уровень).

Золото за помощь увеличено с (45 + 0,033 * ценность) до (30 + 0,038 * ценность).

Пассивный прирост золота увеличен с 85 до 95 в минуту.



Лагеря нейтральных крипов рядом с центральной линией изменены со средних на маленькие.

Убран лагерь с древними мародёрами.

Изменено расположение деревьев в низинах рядом с аванпостами, чтобы их нельзя было захватывать, не срубив деревья.

Убрано одно из деревьев, чтобы сделать проход справа от первой центральной башни сил Света.

Средний лагерь справа от потайной лавки сил Света стал сложным.

Поменяны местами два лагеря крипов: сложный справа от второй верхней башни сил Света и древний в основном лесу.



Теперь вражеская команда не может захватить ваш аванпост, пока не разрушит хотя бы одну вторую башню.

Теперь всегда видно врагов, захватывающих аванпост.



Изменён выбор героев в режиме All Pick. Теперь каждая команда одновременно выбирает двух героев, а не одного. В конце по-прежнему выбирается по одному герою (было 1/1/1/1/1, стало 2/2/1).

Число запрещаемых героев в режиме All Pick увеличено с 10 до 12.

На двойной выбор героев в режиме All Pick даётся на 5 секунд больше.

Число запретов в режиме Captains Mode изменено с 4/1/1 на 2/3/2.

Время выбора и запрета героев в режиме Captains Mode уменьшено с 35 секунд до 30.

Число доступных героев в режиме Random Draft уменьшено с 40 до 33.



Формула брони изменилась: (броня * 0,06) / (1 + броня * 0,06).

Новые предметы:

«473» — новый базовый предмет. Даёт +12% к вампиризму заклинаниями (2,5% по крипам). Стоит 900 золота.

«485» (Blitz Knuckles) — новый базовый предмет. Стоит 1000 золота и даёт +35 к скорости атаки.

Помимо этого, было переработано большинство присутствовавших в игре предметов. С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте Dota 2.