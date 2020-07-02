NBA 2K21 для PS5 и Xbox Series X станет первой игрой стоимостью $ 70

Компания 2K Games объявила, что NBA 2K21 на консолях нового поколения будет стоить $ 70, что на $ 10 дороже, нежели сейчас. Таким образом, баскетбольный симулятор станет первой игрой в истории, стоимость базового издания которой преодолела в США планку в $ 60.



Релиз NBA 2K21 на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС состоится 4 сентября. Версии игры для PlayStation 5 и Xbox Series X появятся до конца года.



NBA 2K (рус. Национальная баскетбольная ассоциация, сокр. НБА) — серия компьютерных игр в жанре спортивного симулятора, созданная Visual Concepts. Первоначально издателем игры была компания Sega, но начиная с 2005 года издателем игры является 2K Sports.