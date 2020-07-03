Киберспортсмен пожаловался на домогательства — в 14 лет его совратила 24-летняя стримерша

Профессиональный игрок в Super Smash Bros. Трой Puppeh Уэллс опубликовал на своей странице в «твиттере» большой пост, в котором поделился опытом отношений с известной стримершей и комментатором Синнамон Сinnpie Дансон.



По словам Peppeh, летом 2016 года он, будучи 14-летним парнем, присутствовал на вечеринке после одного из турниров. Проследовав в туалет, он заметил, что за ним в уборную прошла и Cinnpie, которой на тот момент было 24 года. Девушка первой поцеловала парня — так между ними завязались своеобразные отношения.

Cinnpie в 2016 году. Фото доступно на её странице в «Инстаграме».

После этого пара неоднократно проводило время вместе аналогичным образом, но дальше оральных ласк дело не доходило. Девушка манипулировала юношей, обещая ему полноценные отношения, однако в замен требовала удалять все упоминания о ней в его социальных сетях. По словам Уэллса, этот опыт существенно испортил его психику.



«Я устал годами хранить молчание. Устал от того, что мне больно. И да, я хочу мести, хочу оставить этот период жизни позади. Долгое время я страдаю от депрессии, причиной которой во многом стало то злополучное лето», — выдержка из сообщения Puppeh.

Cinnpie в 2020 году. Фото доступно на её странице в «Инстаграме».

Интересно, что практически в одно время с Уэллсом на своей странице в «твиттере» ещё один член комьюнити Super Smash Bros. опубликовал лонгрид с аналогичными претензиями к Сinnpie. Некий Glyphmoney также состоял в отношениях с девушкой и, как и Puppeh, пострадал от её поведения.