Стримерша Карина попала в ДТП

Стримерша Карина, проживающая в Италии, стала участницей дорожно-транспортного происшествия.

«Со мной позавчера случилась история. И она заставила меня задуматься. В общем, поехала я снимать для вас «сториз», делать новую фотку и попала в ДТП.

Нашла я красивый горный город. Там водопады, речки, озёра — есть что посмотреть, есть что поснимать. Приехали ко входу, нас развернули, сказали, что на горе (!) нет места. Заняты парковки.

Ну и мы поехали дальше, искать места. И приехали на дорогу, по которой нам ещё ездить было нельзя. Но узнали мы об этом намного позже. Она сначала широкая, а потом всё больше сужается. С одной стороны обрыв в озеро, с другой скалы.

На одном из поворотов на нас выскочил автобус. Автобусы тут гоняют как бешеные, и вот навстречу несётся 30-тонная (машина. — Прим. «Чемпионата»), шириной почти во всю дорогу, километров 80 в час. Маман крутанула руль вправо, под колёсами оказался бордюр кладбища. Колесо взорвалось, нас подбросило и чуть развернуло. Повезло, что не под автобус. И сзади тоже никого не было.

В итоге всё нормально, машину забрали, через пару часов нас тоже. Но я серьёзно задумалась», — написала Карина в своём «инстаграме».