Вышел релизный трейлер F1 2020
Компания Codemasters представила релизный трейлер F1 2020. Сначала доступ к игре получили обладатели Michael Schumacher Deluxe Edition, а теперь игра вышла на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
В PlayStation Store стоимость игры составляет 3999 рублей, в Microsoft Store — 4975 рублей, в Steam — 1085 рублей.
Посмотреть видео можно на канале Codemasters в YouTube.
Сообщалось, что игрокам будут доступны режим «Моя команда», в котором игроки смогут попробовать себя в роли гонщика-менеджера, игра в режиме разделённого экрана, 10 сезонов режима карьеры, полный сезон, половина сезона или три гонки «Формулы 2», возможность выбрать продолжительность сезона (22, 16 или 10 гонок), новые трассы Ханой и Зандворт, новая календарная система и многое другое.
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