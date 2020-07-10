Вышел релизный трейлер F1 2020

Компания Codemasters представила релизный трейлер F1 2020. Сначала доступ к игре получили обладатели Michael Schumacher Deluxe Edition, а теперь игра вышла на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

В PlayStation Store стоимость игры составляет 3999 рублей, в Microsoft Store — 4975 рублей, в Steam — 1085 рублей.

Посмотреть видео можно на канале Codemasters в YouTube.

Сообщалось, что игрокам будут доступны режим «Моя команда», в котором игроки смогут попробовать себя в роли гонщика-менеджера, игра в режиме разделённого экрана, 10 сезонов режима карьеры, полный сезон, половина сезона или три гонки «Формулы 2», возможность выбрать продолжительность сезона (22, 16 или 10 гонок), новые трассы Ханой и Зандворт, новая календарная система и многое другое.