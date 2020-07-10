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Появилась первая возможная фотография DualSense — контроллера PlayStation 5

Появилась первая возможная фотография DualSense — контроллера PlayStation 5
Киберспорт 0

Пользователь Resetera опубликовал первую возможную фотографию контроллера DualSense для PlayStation5.

По данным источника, фотография утекла в Сеть с линии производства.

Напомним, Sony представила DualSense 7 апреля в официальном блоге. Контроллер для PlayStation 5 будет обладать встроенным микрофоном, усовершенствованной виброотдачей и адаптивным сопротивлением курков. Кнопка Share («Поделиться») уступила место кнопке Create («Создать»), световая панель переехала на новое место и будет расположена по бокам сенсорной панели.

Релиз PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года. Презентация консоли и эксклюзивных игр для неё состоялась 11 июня. Точная дата выхода и стоимость консоли остаются неизвестными.

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