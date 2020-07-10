Twitch удалил видео в поддержку темнокожих после критики с их стороны

Видеостриминговый сервис Twitch вынужден был удалить со своей страницы в «Твиттере» видео в поддержку движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны). Ролик с подписью «Работаем вместе, чтобы повлиять на жизнь темнокожих» был раскритикован пользователями, так как в видео было «слишком много белых».
Twitch показал таких популярных стримеров, как DrLupo, RubberNinja и jacksepticeye, которые выражали свою поддержку Black Lives Matter, собирали средства на благотворительность и призывали помогать темнокожим. При этом самих темнокожих в ролике было показано всего двое и их выступление заняло около 11 секунд из минуты, которую длилось видео.
Темнокожие пользователи и стримеры призвали Twitch не высказываться за них, а обратить внимание на тех из них, кто регулярно обсуждает проблемы расизма и собирают средства в поддержку Black Lives Matter. После критики Twitch удалил ролик и принёс свои извинения.
«Мы слышим вас. Нашей целью было продемонстрировать важность единства, но мы не смогли точно донести этот посыл. Только совместными усилиями мы можем добиться позитивных изменений», — говорится в сообщении на официальной странице Twitch в «Твиттере».
- 10 июля 2020
-
19:19
-
17:35
-
16:16
-
15:59
-
14:58
-
14:49
-
13:57
-
13:43
-
12:42
-
11:32
-
11:15
- 9 июля 2020
-
23:55
-
23:11
-
14:58
-
12:16
-
11:51
-
11:41
-
10:58
-
09:55
-
00:36
- 8 июля 2020
-
16:36
-
15:00
-
14:04
-
12:18
-
11:18
-
10:15
-
03:09
-
02:32
- 7 июля 2020
-
22:32
-
21:03
-
18:25
-
16:47
-
16:07
-
15:38
-
14:35