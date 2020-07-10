Twitch удалил видео в поддержку темнокожих после критики с их стороны

Видеостриминговый сервис Twitch вынужден был удалить со своей страницы в «Твиттере» видео в поддержку движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны). Ролик с подписью «Работаем вместе, чтобы повлиять на жизнь темнокожих» был раскритикован пользователями, так как в видео было «слишком много белых».

Twitch показал таких популярных стримеров, как DrLupo, RubberNinja и jacksepticeye, которые выражали свою поддержку Black Lives Matter, собирали средства на благотворительность и призывали помогать темнокожим. При этом самих темнокожих в ролике было показано всего двое и их выступление заняло около 11 секунд из минуты, которую длилось видео.

Темнокожие пользователи и стримеры призвали Twitch не высказываться за них, а обратить внимание на тех из них, кто регулярно обсуждает проблемы расизма и собирают средства в поддержку Black Lives Matter. После критики Twitch удалил ролик и принёс свои извинения.

«Мы слышим вас. Нашей целью было продемонстрировать важность единства, но мы не смогли точно донести этот посыл. Только совместными усилиями мы можем добиться позитивных изменений», — говорится в сообщении на официальной странице Twitch в «Твиттере».