Теперь официально: Far Cry 6 выйдет 18 февраля 2021 года

Ubisoft официально представила Far Cry 6 на своей презентации, показала дебютный трейлер и сообщила о дате выхода. Релиз игры запланирован на 18 февраля 2021 года.
Главного злодея в Far Cry 6 сыграет популярный американский актёр Джанкарло Эспозито, который известен по ролям в сериалах «Во все тяжкие», «Лучше звоните Соулу» и «Мандалорец». Ранее в интервью он уже сообщал, что принял участие в необычном для себя проекте и сыграет большую роль в очень известной игре.
Геймерам предстоит сыграть за местного партизана Дани Рохаса, который жаждет лучшей участи для своего народа и выйдет на тропу войны с династией Кастило. В игре будет самодельное оружие и разнообразные средства передвижения.
Шестая часть известного шутера выйдет персональных компьютерах, PlayStation 4, Xbox One и консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.
- 12 июля 2020
-
22:59
-
22:50
-
22:47
-
22:43
-
22:41
-
22:38Геймплей Hyper Scape Видео
-
22:33
-
22:24
-
22:21
-
22:15
-
22:11
-
13:41
-
13:03
-
12:16
-
10:28
-
09:36
-
03:37
-
03:27
-
01:29
- 11 июля 2020
-
23:16
-
21:30
-
19:06
-
16:37
-
15:54
-
03:41
- 10 июля 2020
-
23:16
-
20:56
-
19:19
-
17:35
-
16:16
-
15:59
-
14:58
-
14:49
-
13:57
-
13:43