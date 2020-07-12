Теперь официально: Far Cry 6 выйдет 18 февраля 2021 года

Ubisoft официально представила Far Cry 6 на своей презентации, показала дебютный трейлер и сообщила о дате выхода. Релиз игры запланирован на 18 февраля 2021 года.

Главного злодея в Far Cry 6 сыграет популярный американский актёр Джанкарло Эспозито, который известен по ролям в сериалах «Во все тяжкие», «Лучше звоните Соулу» и «Мандалорец». Ранее в интервью он уже сообщал, что принял участие в необычном для себя проекте и сыграет большую роль в очень известной игре.

Геймерам предстоит сыграть за местного партизана Дани Рохаса, который жаждет лучшей участи для своего народа и выйдет на тропу войны с династией Кастило. В игре будет самодельное оружие и разнообразные средства передвижения.

Шестая часть известного шутера выйдет персональных компьютерах, PlayStation 4, Xbox One и консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.