Геймдизайнер Death Stranding рассказал о желании посетить SpaceX и повидаться с Маском

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима по случаю релиза PC-версии Death Stranding, который состоится завтра, 14 июля, побеседовал с организатором The Game Awards и Summer Game Fest Джеффом Кили.
Вспомнив, что Death Stranding на PS4 вышла осенью 2019 года, за несколько месяцев до начала глобальной пандемии, Кили поинтересовался у геймдизайнера, считает ли он себя пророком. Игра рассказывает об обществе, избегающем контактов и полагающемся на курьеров.
«Я не пророк. Если бы я им был, то сделал бы игру, которая бы продалась большим тиражом», — отшутился Кодзима.
Кроме того геймдизайнер рассказал о произошедшей несколько лет назад в офисе Valve встрече с Гейбом Ньюэллом. Они быстро выяснили, что их обоих интересует космос. Тогда они договорились о совместной поездке в SpaceX для встречи с Илоном Маском. Осуществить желание пока не удалось, но Кодзима не теряет надежды.
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