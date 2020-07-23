Новая Forza Motorsport выйдет только на Xbox Series X и ПК

На презентации игр для Xbox Series X показали свежий трейлер игры из гоночной серии Forza Motorsport. На презентации сделан упор именно на консоли нового поколения. Заявлено, что Forza Motorsport (без цифры, хотя предполагалось, что она будет «восьмой») на Xbox Series X будет поддерживать 4K 60 fps и рейтрейсинг.

Судя по всему, релиз игры состоится только на ПК и Xbox Series X. О дате выхода пока не сообщается.

Автосимулятор Forza Motorsport – разработка Turn 10 Studios. Первая игра вышла в 2005 году. Впоследствии Forza разделилась на серии Forza Motorsport и Forza Horizon. Forza Motorsport ориентирована именно на спортивные заезды и профессиональные гонки. Horizon – более аркадная игра с открытым миром.