В FIFA 21 Марадону можно будет взять на пост тренера в Ultimate Team

Аргентинский тренер Диего Марадона появится в FIFA 21. К такому выводу пришли фанаты игры, принявшие участие в бета-тесте. Они обнаружили в файлах упоминание легендарного форварда.
Его можно будет взять на пост тренера в режиме FIFA Ultimate Team. В настоящее время Диего возглавляет аргентинскую команду «Химнасия Ла-Плата». Он работал также главным тренером сборной Аргентины и двух клубов из ОАЭ.
Ранее разработчик показал новые карточки икон. Свои карточки получили звёзды футбола прошлого, включая Ференца Пушкаша, Эрика Кантона, Филиппа Лама, Самуэля Это’О и других.
FIFA 21 стартует 9 октября на всех платформах: ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One. Кроме того, игра дебютирует и на консолях нового поколения. Фанаты симулятора ждали, что FIFA 21 появится на новом движке Unreal Engine 5. Но после выхода дебютного трейлера стало понятно, что никакого Unreal Engine 5 в FIFA 21 не будет.
- 16 августа 2020
-
10:50
- 15 августа 2020
-
23:12
-
22:58
-
20:24
-
18:00
-
15:03
-
03:10
- 14 августа 2020
-
20:20
-
18:39
-
16:47
-
13:54
-
13:40
-
12:56
-
12:25
-
11:58
-
09:29
-
00:59
- 13 августа 2020
-
23:25
-
22:19
-
20:52
-
17:43
-
15:49
-
14:44
-
14:21
-
13:42
-
12:08
-
11:32
- 12 августа 2020
-
18:04
-
18:03
-
16:27
-
14:59
-
13:56
-
13:17
-
13:13
-
11:02