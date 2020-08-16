В FIFA 21 Марадону можно будет взять на пост тренера в Ultimate Team

Аргентинский тренер Диего Марадона появится в FIFA 21. К такому выводу пришли фанаты игры, принявшие участие в бета-тесте. Они обнаружили в файлах упоминание легендарного форварда.

Его можно будет взять на пост тренера в режиме FIFA Ultimate Team. В настоящее время Диего возглавляет аргентинскую команду «Химнасия Ла-Плата». Он работал также главным тренером сборной Аргентины и двух клубов из ОАЭ.

Ранее разработчик показал новые карточки икон. Свои карточки получили звёзды футбола прошлого, включая Ференца Пушкаша, Эрика Кантона, Филиппа Лама, Самуэля Это’О и других.

FIFA 21 стартует 9 октября на всех платформах: ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One. Кроме того, игра дебютирует и на консолях нового поколения. Фанаты симулятора ждали, что FIFA 21 появится на новом движке Unreal Engine 5. Но после выхода дебютного трейлера стало понятно, что никакого Unreal Engine 5 в FIFA 21 не будет.