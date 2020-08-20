В ремейке Mafia будет классический уровень сложности из оригинала

Разработчики игры Mafia: Definitive Edition опубликовали материал, посвящённый классическому уровню игры. Как сообщается, в режим включены элементы, которые приблизят геймплей ремейка к оригинальному.

«С помощью классического уровня сложности мы хотим, чтобы игра была приближена к оригиналу, её было сложно пройти. В то же время прохождение игры должно ощущаться, как достижение», — сказал старший дизайнер Пракаш Чорариа.

В классическом режиме сложности будет сложно скрыться от полиции, правоохранители следят за любыми нарушениями, включая превышение скорости, GPS не подсказывает, куда нужно поворачиваться, противники действуют умнее, аптечки лечат не так сильно, как на других уровнях, персонаж теряет патроны, если при перезарядке в магазине оставались лишние боеприпасы.

В то же время авторы решили немного упростить самые сложные задания.