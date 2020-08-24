Впервые в истории Месси и Роналду оказались на одной обложке футбольного симулятора

Разработчик футбольного симулятора Pro Evolution Soccer (PES), японская компания Konami, представила обложку игры версии 2021 года.

На обложке популярного футбольного симулятора PES 2021 изображены канадец Альфонсо Дэвис из «Баварии», англичанин Маркус Рашфорд из «Манчестер Юнайтед», аргентинец Лионель Месси из «Барселоны» и португалец Криштиану Роналду из «Ювентуса». Последние двое – впервые на одной обложке.

Фото обложки PES 2021 можно посмотреть на странице PES в «Твиттере».

В PES 2021 не будет серьёзных нововведений по сравнению с предыдущей версией симулятора. В игре будут обновленные составы и данные о футболистах из PES 2020. Также в PES 2021 будет доступен режим чемпионата Европы.

PES 2021 будет доступен на PlayStation 4, Xbox One и PC. Дата релиза видеоигры — 15 сентября 2020 года.