Приложение EA Play «упало» из-за наплыва желающих получить триал FIFA 21

Сегодня, 2 октября, подписчикам EA Play стала доступна пробная версия свежей FIFA 21. Спустя некоторое время приложение сервиса "упало", не выдержав наплыва желающих.

Обойти проблему с серверами EA Play возможно через PlayStation Store. Для этого необходимо с консоли зайти на страницу игры и загрузить пробную версию напрямую из PS Store. Владельцы Xbox One могут активировать триал на сайте Microsoft Store.

Релиз FIFA 21 запланирован на 9 октября 2020 года. Игроки, предварительно предзаказавшие цифровую версию игры, получат доступ к FIFA 21 на три дня раньше мирового релиза — 6 октября. В течение года пользователи смогут бесплатно получить версии для консолей нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X/S.