Приложение EA Play «упало» из-за наплыва желающих получить триал FIFA 21
Киберспорт / FIFA 0
Сегодня, 2 октября, подписчикам EA Play стала доступна пробная версия свежей FIFA 21. Спустя некоторое время приложение сервиса "упало", не выдержав наплыва желающих.
Обойти проблему с серверами EA Play возможно через PlayStation Store. Для этого необходимо с консоли зайти на страницу игры и загрузить пробную версию напрямую из PS Store. Владельцы Xbox One могут активировать триал на сайте Microsoft Store.
Релиз FIFA 21 запланирован на 9 октября 2020 года. Игроки, предварительно предзаказавшие цифровую версию игры, получат доступ к FIFA 21 на три дня раньше мирового релиза — 6 октября. В течение года пользователи смогут бесплатно получить версии для консолей нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Россиянин Ильюченко попал в команду недели FIFA 21 вместе с Суаресом, Варди и Иньестой
- 2 октября 2020
-
20:32
-
19:47
-
18:37
-
17:58
-
16:39
-
15:10
-
14:43
-
14:22
-
12:20
-
12:14
-
11:44
- 1 октября 2020
-
21:23
-
19:56
-
19:55
-
18:54
-
17:31
-
14:30
-
11:14
- 30 сентября 2020
-
21:48
-
18:51
-
18:30
-
17:07
-
16:45
-
16:24
-
14:49
-
14:35
- 29 сентября 2020
-
20:09
-
18:16
-
17:50
-
17:38
-
17:29
-
17:18
-
15:15
- 28 сентября 2020
-
22:34
-
19:55
Партнерский контент