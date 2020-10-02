Россиянин Ильюченко попал в команду недели FIFA 21 вместе с Суаресом, Варди и Иньестой

Российский нападающий «Пхохан Стилерс» Станислав Ильюченко с рейтингом 78 попал в команду первой недели в FIFA 21 Ultimate Team. Россиянин вошёл в резервный состав. 27 сентября Ильюченко оформил хет-трик в ворота «Кванджу» в матче плей-офф чемпионата Южной Кореи.
В основной состав попали Андрес Иньеста, Джейми Варди, Луис Суарес и другие известные футболисты.
FIFA 21. Команда первой недели. Основной состав
Вальтер Бенитес («Ницца») – 84
Деотшанкюль Юпамекано («РБ Лейпциг») – 82
Жозе Фонте («Лилль») – 82
Ян Беднарек («Саутгемптон») – 81
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 88
Алехандро Гомес («Аталанта») – 87
Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 84
Ирвин Лосано («Наполи») – 83
Луис Суарес («Атлетико Мадрид») – 88
Джейми Варди («Лестер») – 87
Виссам Бен-Йеддер («Монако») – 86
Ильюченко перешёл в «Пхохан Стилерс» летом 2019 года. До этого он защищал цвета немецких «Дуйсбурга» и «Оснабрюка». В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 21 матче чемпионата Южной Кореи, стал автором 12 забитых мячей и отдал 5 результативных передач.
- 2 октября 2020
-
18:37
-
17:58
-
16:39
-
15:10
-
14:43
-
14:22
-
12:20
-
12:14
-
11:44
- 1 октября 2020
-
21:23
-
19:56
-
19:55
-
18:54
-
17:31
-
14:30
-
11:14
- 30 сентября 2020
-
21:48
-
18:51
-
18:30
-
17:07
-
16:45
-
16:24
-
14:49
-
14:35
- 29 сентября 2020
-
20:09
-
18:16
-
17:50
-
17:38
-
17:29
-
17:18
-
15:15
- 28 сентября 2020
-
22:34
-
19:55
-
19:05
-
18:20