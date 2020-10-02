Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Россиянин Ильюченко попал в команду недели FIFA 21 вместе с Суаресом, Варди и Иньестой

Россиянин Ильюченко попал в команду недели FIFA 21 вместе с Суаресом, Варди и Иньестой
Киберспорт / FIFA 0

Российский нападающий «Пхохан Стилерс» Станислав Ильюченко с рейтингом 78 попал в команду первой недели в FIFA 21 Ultimate Team. Россиянин вошёл в резервный состав. 27 сентября Ильюченко оформил хет-трик в ворота «Кванджу» в матче плей-офф чемпионата Южной Кореи.

В основной состав попали Андрес Иньеста, Джейми Варди, Луис Суарес и другие известные футболисты.

FIFA 21. Команда первой недели. Основной состав

Вальтер Бенитес («Ницца») – 84
Деотшанкюль Юпамекано («РБ Лейпциг») – 82
Жозе Фонте («Лилль») – 82
Ян Беднарек («Саутгемптон») – 81
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 88
Алехандро Гомес («Аталанта») – 87
Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 84
Ирвин Лосано («Наполи») – 83
Луис Суарес («Атлетико Мадрид») – 88
Джейми Варди («Лестер») – 87
Виссам Бен-Йеддер («Монако») – 86

Ильюченко перешёл в «Пхохан Стилерс» летом 2019 года. До этого он защищал цвета немецких «Дуйсбурга» и «Оснабрюка». В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 21 матче чемпионата Южной Кореи, стал автором 12 забитых мячей и отдал 5 результативных передач.

«Локомотив» показал официальные рейтинги команды в FIFA 21. Райкович лучше Мурило
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020