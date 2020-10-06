Глава NVIDIA рассказал, что RTX 3080 и 3090 будут в дефиците до 2021 года

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг прокомментировал повышенный спрос на новые видеокарты GeForce RTX 3080 и 3090.

«Уверен, что спрос будет превышать предложение в течение всего года. Ретейлеры не сталкивались с подобным феноменом больше десятилетия. В последний раз такое было во времена Windows 95 и Pentium, когда люди просто сходили с ума от желания их приобрести. Так как подобного давно не было, мы просто не были к этому готовы. Даже если бы мы знали о таком спросе заранее, не думаю, что смогли бы нарастить производство настолько быстро», — приводит слова Хуанга Tom's Hardware.

На днях стало известно, что «младшая» GeForce RTX 3070 не выйдет в срок. Релиз видеокарты был перенесён на две недели – с 15 на 29 октября.