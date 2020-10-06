Продажи Mortal Kombat 11 превысили отметку в 8 млн копий, сообщил на своей странице в "Твиттере" создатель игры Эд Бун.

Чтобы достичь этого результата, игре потребовалось почти полтора года: Mortal Kombat 11 на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch в апреле 2019 года.

Помимо этого Бун сообщил, что на этой неделе состоится анонс, связанный с игрой.

Последний релиз крупного дополнения Aftermath для игры Mortal Kombat 11 состоялся 26 мая 2020 года. В нём геймеров ожидали новые главы сюжетной кампании, три дополнительных персонажа (Фуджин, Шива и Робокоп), дополнительные арены, фаталити и другой контент. После релиза разработчики анонсировали новые объявления и новых персонажей.

Mortal Kombat — один из самых популярных в мире файтингов, впервые созданный в 1992 году.